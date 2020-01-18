Обошел Альвареса, Пакьяо, Уорда и Кличко. В США назван боксер десятилетия

«Благодарю Ассоциацию за выбор меня, как бойца десятилетия, — говорится в заявлении от Мейвезера. — Для меня честь получить признание от СМИ, которые освещали мою карьеру на всем ее протяжении. Бокс был и остается неотъемлемой частью моей жизни с 2-летнего возраста, я посвятил ему мою жизнь, отдал ему всего себя. Я упорно тренировался, выкладывался в каждом поединке и из раза в раз успешно выполнял свою работу. Завершение карьеры без поражений с такими достижениями — это подарок не только самому себе, но и фанам, а также, что еще важнее, моей команде и семье. Я не один, и я благодарен всем, кто сыграл свою роль в моей карьере».