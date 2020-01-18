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11:52 (мск), источник: Vesti.kz

Обошел Альвареса, Пакьяо, Уорда и Кличко. В США назван боксер десятилетия

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), объявила Флойда Мейвезера-младшего «Боксером десятилетия», передает vRINGe.com.

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Источник: AP 2020

Его конкурентами в борьбе за победу в почетной номинации были Мэнни Пакьяо, Сауль Альварес, Андре Уорд и Владимир Кличко.

За отчетный период Мейвезер-младший одержал победы над Шейном Мосли, Виктором Ортисом, Мигелем Котто, Робертом Герреро, Саулем Альваресом, Маркосом Майданой (дважды), Мэнни Пакьяо, Андре Берто и Конором МакГрегором.

«Благодарю Ассоциацию за выбор меня, как бойца десятилетия, — говорится в заявлении от Мейвезера. — Для меня честь получить признание от СМИ, которые освещали мою карьеру на всем ее протяжении. Бокс был и остается неотъемлемой частью моей жизни с 2-летнего возраста, я посвятил ему мою жизнь, отдал ему всего себя. Я упорно тренировался, выкладывался в каждом поединке и из раза в раз успешно выполнял свою работу. Завершение карьеры без поражений с такими достижениями — это подарок не только самому себе, но и фанам, а также, что еще важнее, моей команде и семье. Я не один, и я благодарен всем, кто сыграл свою роль в моей карьере».

Напомним, что мексиканца Альвареса американские журналисты назвали лучшим бойцом 2019 года.

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