Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы вошел в ТОП-10 рейтинга WBC

Обновился рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC), передает корреспондент Vesti.kz.

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Так, казахстанский средневес Жанибек Алимханулы, выступающий в весовой категории до 72,6 килограмма, поднялся с 13-й позиции на десятую. Лидером этого веса стал украинец Сергей Деревянченко, поднявшийся со второй позиции на первую.

Другой казахстанский боксер Батыр Джукембаев, представляющий первый полусредний вес (до 63,5 килограмма), опустился с 11-го места на 12-е.

Еще один казахстанец Виктор Коточигов, выступающий в легком весе (до 61,2 килограмма), вошел в ТОП-15, оказавшись на 13-й строчке.