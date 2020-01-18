Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы вошел в ТОП-10 рейтинга WBC
Есть изменения и у других боксеров.
Есть изменения и у других боксеров.
Обновился рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC), передает корреспондент Vesti.kz.
Так, казахстанский средневес Жанибек Алимханулы, выступающий в весовой категории до 72,6 килограмма, поднялся с 13-й позиции на десятую. Лидером этого веса стал украинец Сергей Деревянченко, поднявшийся со второй позиции на первую.
Другой казахстанский боксер Батыр Джукембаев, представляющий первый полусредний вес (до 63,5 килограмма), опустился с 11-го места на 12-е.
Еще один казахстанец Виктор Коточигов, выступающий в легком весе (до 61,2 килограмма), вошел в ТОП-15, оказавшись на 13-й строчке.
Отметим, что свой последний бой Алимханулы провел 10 ноября во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил свои титулы. На ринг казахстанец вернется в марте.