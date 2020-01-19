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11:06 (мск), источник: Vesti.kz

Головкина назвали идеальным соперником для экс-чемпиона с 28 нокаутами

Фернандо Бельтран (Promociones Zanfer), промоутер мексиканца Хайме Мунгии (35−0, 28 КО), назвал идеального оппонента для своего подопечного после успешного дебюта в среднем весе. Его слова приводит Boxingscene.com.

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«Все просто. Это — Геннадий Головкин. Именно его считаю идеальным оппонентом для Мунгии. Ему уже 36 лет. И он уже не тот, каким был прежде. Он уже не тот разрушитель, которым был три или четыре года назад. Его рефлексы уже не столь хороши. А пропущенные удары в любом случае сказываются. Поэтому я считаю, что именно такой поединок нужен Мунгии».

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Напомним, Мунгия 12 января в Сан-Антонио (штат Техас, США) встречался с Гэри О́Салливаном (30−3, 21 KO) из Ирландии. Поединок завершился в 11-м раунде, когда мексиканец нокаутировал соперника.

«Готов драться с тем, кого мне предложит промоутер, — заявил мексиканец. — У меня есть несколько вариантов. Важно не спешить, все делать постепенно, шаг за шагом. Сделаем все так, как нам это будет выгодно. Чувствую себя в новом весе прекрасно. Но еще предстоит работа над многими вещами: движения, защита, атака. Думаю, мы уже близки к цели».

После победы Мунгия бросил вызов чемпионам среднего веса. Причем перед переходом в новый дивизион он отказался от титула чемпиона мира по версии WBO в первой средней категории.

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