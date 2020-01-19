Мэйуэзер намекнул, что проведет второй бой с Макгрегором в 2020 году

На постере, который опубликовал Мэйуэзер, изображены оба участника потенциального поединка, а также подпись «Мэйуэзер — Макгрегор — 2, 2020». Точная дата боя не указана. После этого американец опубликовал еще один постер, на котором вместо Макгрегора изображен уже российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, у которого на 19 апреля запланирован титульный бой против американца Тони Фергюсона.

Первый бой Мэйуэзер и Макгрегор провели в 2017 году по правилам бокса, тогда Мэйуэзер победил техническим нокаутом в 10-м раунде. Всего на его счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения.