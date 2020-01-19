Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Мальорка
Валенсия
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Интер
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Бавария
Футбол. Зарубежный
18:00
Вильярреал
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Падерборн
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Рома
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Сан-Хосе Шаркс
41
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Сельта
Хоккей. НХЛ
20:30
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
70
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Баффало Сэйбрз
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Гранада
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Чикаго Блэкхокс
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Б
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Лос-Анджелес Кингз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
50
Хоккей. НХЛ
20.01
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
18.01
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
52
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
10Сборная России вышла в финал МЧМ
12:34 (мск), источник: ТАСС

Мэйуэзер намекнул, что проведет второй бой с Макгрегором в 2020 году

ТАСС, 19 января. Американский боксер Флойд Мэйуэзер намекнул, что в 2020 году проведет бой-реванш против ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. На своей странице в Instagram Мэйуэзер разместил постер возможного боя.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В воскресенье Макгрегор на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе победил американца Дональда Серроне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок завершился нокаутом в первом раунде.

Во время загрузки произошла ошибка.

На постере, который опубликовал Мэйуэзер, изображены оба участника потенциального поединка, а также подпись «Мэйуэзер — Макгрегор — 2, 2020». Точная дата боя не указана. После этого американец опубликовал еще один постер, на котором вместо Макгрегора изображен уже российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, у которого на 19 апреля запланирован титульный бой против американца Тони Фергюсона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый бой Мэйуэзер и Макгрегор провели в 2017 году по правилам бокса, тогда Мэйуэзер победил техническим нокаутом в 10-м раунде. Всего на его счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения.

Читайте также
 "Я начала сомневаться, думать — что во мне не так?"
Авербух рассказал о гонораре Медведевой в новогоднем ледовом шоу
Хабиба снова заставят драться с Макгрегором
Серроне госпитализирован после нокаута от Конора
Российскому бойцу 42, а он феерит в UFC. Новая жертва — из США
«Мы следим за лучшим снайпером в истории». Америка — об Овечкине
Месси порекомендовал тренеру купить форварда «Манчестер Сити»
Как проведут зимнее трансферное окно российские топ-клубы. ЦСКА
Отец Нурмагомедова отреагировал на победу Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь