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14:54 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчик Ковалева уничтожил соперника одним ударом и стал претендентом на лучший нокаут года

Колумбиец Элейдер Альварес провел первый бой после потери титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, передает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках вечера бокса в Вероне (штат Нью-Йорк, США) Альварес встречался с американцем Майклом Силсом.

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Развязка в поединке за вакантные второстепенные титулы WBC Continental Americas и WBO Inter-Continental наступила в седьмом раунде, причем победитель нокаутировал соперника одним ударом.

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Промоутерская компания Top Rank, организовавшая этот бой, уже назвала Альвареса претендентом на лучший нокаут 2020 года.

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Для 35-летнего Альвареса эта победа стала 25-й в карьере (13 нокаутом) при одном поражения, а 37-летний Силс проиграл в третий раз — также в его активе 24 победы (13 нокаутом).

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Предыдущие два боя Альварес провел против россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КO). В августе 2018 года колумбиец сенсационно победил нокаутом и стал чемпионом WBO, но в реванше в феврале 2019-го уступил решением.

Сам же Ковалев владел титулом всего девять месяцев. В августе россиянин нокаутировал британца Энтони Ярда (18−1, 17 КО), но в ноябре проиграл досрочно мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (53−1−2, 36 КО), который покорил четвертую категорию и оставил пояс вакантным через месяц.

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