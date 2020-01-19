Обидчик Ковалева уничтожил соперника одним ударом и стал претендентом на лучший нокаут года
Колумбиец Элейдер Альварес провел первый бой после потери титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, передает корреспондент Vesti.kz.
Колумбиец Элейдер Альварес провел первый бой после потери титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках вечера бокса в Вероне (штат
Развязка в поединке за вакантные второстепенные титулы WBC Continental Americas и WBO
Промоутерская компания Top Rank, организовавшая этот бой, уже назвала Альвареса претендентом на лучший нокаут 2020 года.
Для 35-летнего Альвареса эта победа стала 25-й в карьере (13 нокаутом) при одном поражения, а 37-летний Силс проиграл в третий раз — также в его активе 24 победы (13 нокаутом).
Предыдущие два боя Альварес провел против россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КO). В августе 2018 года колумбиец сенсационно победил нокаутом и стал чемпионом WBO, но в реванше в феврале 2019-го уступил решением.
Сам же Ковалев владел титулом всего девять месяцев. В августе россиянин нокаутировал британца Энтони Ярда (18−1, 17 КО), но в ноябре проиграл досрочно мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (53−1−2, 36 КО), который покорил четвертую категорию и оставил пояс вакантным через месяц.