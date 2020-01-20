Фьюри раскритиковал Усика за плохой английский и назвал его ноунеймом
Британский
Британский
Британский
«Усик не входит в мой список. Он ноунейм. Он не принесет никаких денег. Для чего мне драться с ним? Он маленький тяжеловес, иностранец, который плохо говорит
Усик — непобежденный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. В его активе 17 побед на профессиональном ринге. Осенью украинец дебютировал в тяжелом весе, выиграв у американца Чезза Уизерспуна.
14 января Фьюри, готовящийся к реваншу с американцем Деонтеем Уайлдером, признался, что мастурбирует по семь раз в день для поддержания уровня тестостерона. Уайлдер поиздевался над оппонентом.
Бой между боксерами должен состояться в
Фьюри — бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской организации. На его счету 29 побед (20 — нокаутом).