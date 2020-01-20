Канат Ислам начал тренироваться с экс-наставником бывшего чемпиона мира в двух весах

Отметим, что с Бековым Ислам добился двух побед в 2019 году — над доминиканцем Хулио Де Хесусом (27−2, 24 КО) в июне и намибийцем Уолтером Каутондоквой (18−2, 11 КО) в октябре. Первый поединок завершился досрочной победой казахстанца за 14 секунд, а во втором он выиграл решением судей. В последнем бою Ислам получил травму руки, а в конце прошлого года он возобновил тренировочный процесс.