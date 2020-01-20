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20 января, источник: Vesti.kz

Канат Ислам начал тренироваться с экс-наставником бывшего чемпиона мира в двух весах

Казахстанский боксер среднего веса 35-летний Канат Ислам (27−0, 21 КО) начал тренироваться под руководством соотечественника Нургали Сафиуллина, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

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Бывший старший тренер национальной сборной Казахстана по боксу Сафиуллин заменил Багаудина Бекова, недавно прекратившего сотрудничество с Исламом.

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Отметим, что с Бековым Ислам добился двух побед в 2019 году — над доминиканцем Хулио Де Хесусом (27−2, 24 КО) в июне и намибийцем Уолтером Каутондоквой (18−2, 11 КО) в октябре. Первый поединок завершился досрочной победой казахстанца за 14 секунд, а во втором он выиграл решением судей. В последнем бою Ислам получил травму руки, а в конце прошлого года он возобновил тренировочный процесс.

Ислам ранее уже тренировался под руководством Сафиуллина. Казахстанский специалист подготовил целую плеяду боксеров, в числе которых Мырзагали Айтжанов, Мухтархан Дильдабеков, Нуржан Сманов, а также двукратный чемпион мира по версии WBA в полутяжелом и первом тяжелом весе Бейбут Шуменов (18−2, 12 КО).

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