Призовые за победу на ЧМ по боксу составят 100 тысяч долларов

Источник: РИА "Новости"

В выходные в Панаме прошел первый в истории континентальный форум AIBA. В нем приняли участие в том числе исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан и Кремлев.

«Мы поможем каждой национальной федерации иметь веб-сайт, социальные сети и маркетинговый план. Мы изменим структуру соревнований. Например, чемпионы мира получат по 100 тысяч долларов в качестве призовых, серебряные призеры — 50 тысяч, бронзовые призы — по 25 тысяч. Кроме того, мы создадим календарь AIBA до 2025 года. После всего этого придут спонсоры» , — приводит слова Кремлева пресс-служба Федерации бокса России.