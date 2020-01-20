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15:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Призовые за победу на ЧМ по боксу составят 100 тысяч долларов

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) планирует установить призовые за победу на чемпионате мира в размере 100 тысяч долларов, сообщил председатель маркетинговой комиссии AIBA и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Источник: РИА "Новости"

В выходные в Панаме прошел первый в истории континентальный форум AIBA. В нем приняли участие в том числе исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан и Кремлев.

«Мы поможем каждой национальной федерации иметь веб-сайт, социальные сети и маркетинговый план. Мы изменим структуру соревнований. Например, чемпионы мира получат по 100 тысяч долларов в качестве призовых, серебряные призеры — 50 тысяч, бронзовые призы — по 25 тысяч. Кроме того, мы создадим календарь AIBA до 2025 года. После всего этого придут спонсоры» , — приводит слова Кремлева пресс-служба Федерации бокса России.

В июне 2019 года сессия Международного олимпийского комитета (МОК) утвердила рекомендацию исполкома МОК приостановить членство AIBA в организации. МОК взял на себя ответственность за проведение олимпийских квалификационных соревнований по боксу и боксерского турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.

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