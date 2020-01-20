Воробьев проведет бой с Чухаджяном в Калининграде
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский боксер Сергей Воробьев проведет поединок с украинцем Кареном Чухаджяном за титул WBO International в полусреднем весе, сообщает
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский боксер Сергей Воробьев проведет поединок с украинцем Кареном Чухаджяном за титул WBO International в полусреднем весе, сообщает
Бой пройдет 1 февраля в Калининграде в рамках второго Всероссийского боксерского форума. В активе Воробьева девять побед (6 нокаутом), у Чухаджяна 15 побед (7 нокаутом) при одном поражении.
Всероссийский боксерский форум пройдет в Калининграде с 31 января по 1 февраля.