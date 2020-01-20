Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
СПАЛ
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21.01
Миннесота Уайлд
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Б
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Коламбус Блю Джэкетс
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
52
Все события
Фоторепортажи
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Воробьев проведет бой с Чухаджяном в Калининграде

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский боксер Сергей Воробьев проведет поединок с украинцем Кареном Чухаджяном за титул WBO International в полусреднем весе, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Наверх

Бой пройдет 1 февраля в Калининграде в рамках второго Всероссийского боксерского форума. В активе Воробьева девять побед (6 нокаутом), у Чухаджяна 15 побед (7 нокаутом) при одном поражении.

Всероссийский боксерский форум пройдет в Калининграде с 31 января по 1 февраля.

Читайте также
 Коварная штучка из России: ей светит срок за связь с игроком 'Милана'
Ван Дамм и Волочкова отдыхают: удивительные шпагаты Анастасии Назаренко
Укрепили лидерство: как «Ливерпуль» разделался с МЮ
Исламхан забил за «Зенит» (видео)
«Барса» от Сетьена: 82% владения, гол после роскошной комбинации
Тактаров: Если Тони Фергюсон выиграет, Хабиба сольют
Российская чемпионка открыла в США уникальную школу (фото)
Дубль Криштиану, недовольство Ибры. «Юве» отрывается от «Интера»
Киберпонедельник: товары для спорта с большими скидками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь