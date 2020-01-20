СМИ: Модель, обвинившая Ковалева в нападении, перенесла 4 операции

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Ковалев в июне 2018 года был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, а затем выпущен под залог. Потерпевшей оказалась Фронтц, которая заявила, что подаст к российскому боксеру иск на восемь миллионов долларов. Ранее Фронтц сообщала, что в результате нападения у нее был сломан нос, появились открытая рана на голове и травма позвоночника.

Фронтц заявила, что Ковалев нанес удар ей удар кулаком по лицу. «Когда он ударил меня, мой нос буквально взорвался. Кровь была везде — на стенах, на ковре», — отметила модель.

Она также утверждает, что в результате действий Ковалева у нее появилась грыжа на шее, что вызвало постоянное покалывание в руке. «Я буквально процарапала дырки в руке, пока они не стала кровоточить, из-за того, что он сделал с моей шеей», — сказала Фронтц.

Модель также заявила, что перенесла четыре операции, в ходе которых ей были установлены пластина и винты, говорится в материале.