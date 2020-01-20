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20 января, источник: Vesti.kz

Экс-супертяж «Астана Арланс» после нокаута соперника Уайлдера и Джошуа нацелился на бой с Усиком

Проспект супертяжелого веса хорват Филип Хргович (10−0, 8 КО) заинтересован в бое против бывшего абсолютного чемпиона в первой тяжелой категории украинца Александра Усика (17−0, 13 КО).

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Источник: РИА "Новости"

В 2019 году оба боксера подписали сопромоутерские контракты с британской компанией Matchroom и начали выступать на стриминговом сервисе DAZN.

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«Почему бы мы нам не выяснить с Усиком, кто сильнее? Считаю, что могу его победить. В любом случае надеюсь выйти в ринг против Александра — если не в этом году, то в следующем. Уверен, что нашим пути с ним пересекутся», — цитирует Хрговича Klitschko-brothers.com.

В своем последнем бою Хргович 7 декабря нокаутировал американца Эрика Молину (27−6, 19 КО), который дважды претендовал на титулы чемпиона мира и проигрывал досрочно соотечественнику Деонтею Уайлдеру (42−0−1, 41 КО) и британцу Энтони Джошуа (23−1, 21 КО).

В супертяжелом весе Усик дебютировал 12 октября. Украинец победил в седьмом раунде американца Чезза Уизерспуна (38−4, 29 КО).

Отметим, что в профи Хргович перешел в 2017 году в статусе бронзового призера Олимпиады-2016 и двукратного чемпиона WSB в составе «Астана Арланс». Сейчас 27-летний хорват владеет второстепенным титулом WBC International, который защитил трижды.

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