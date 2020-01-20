Головкин — Сондерс, Чарло — Андраде и другие. Какие бои можно организовать в среднем весе в 2020 году

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Безусловно, во главе всего списка должен стоять третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Однако пока их встреча явно откладывается. К тому же наверняка «Канело» будет завоевывать дивизионы повыше. У него это в данное время хорошо получается, и спустится он только ради крутого и верного варианта, которым и является GGG.

Трудно назвать другого боксера-средневеса, который бы финансово удовлетворил команды Альвареса и самого Сауля. Безусловно, прекрасным поединком станет объединительный бой. Однако для подобного варианта требуется организация нескольких встреч. Это уже изначально подразумевает многочисленные сложности. Так что Альвареса пока будем держать в уме.

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Итак — Головкин. Обладатель титулов чемпиона мира по версиям IBF и IBO весной, скорее всего, выйдет на ринг против поляка Камила Шереметы. Это поединок ему необходим прежде всего для исполнения обязательств по защите поясов. Многие ожидают, что после этой встречи он выйдет на ринг против Альвареса.

Однако этот вариант довольно призрачный. Пока что призрачный. И больше вероятность того, что после Шереметы он будет драться с другим боксером. И вот этот поединок должен быть более качественным. В соперники хочется известного бойца. Выдерживая все имеющиеся условия, на это место претендуют британец Билли Джо Сондерс и американец Дэниэл Джейкобс.

Да, оба выступили в категории выше. Однако ради очного противостояния с GGG они легко могут вернуться в средний вес. Сондерс, конечно, несколько сбавил обороты, реже стал выступать на просторах социальных сетей. Однако по-прежнему представляет интерес.

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Особенно, если бой пройдет в Великобритании. Боксеры смогут привлечь большое количество зрителей и собрать кассу. К тому же, между бойцами не завершился.

Встреча с Джейкобсом и вовсе будет одной из самых интригующих. Американец дал настоящий бой Головкину. И считает, что тогда, в марте 2018 года, именно он одержал победу, а не GGG. Вот — будет прекрасная возможность показать себя. Оба бойца дадут зрелище, и не исключено, что встреча завершится досрочно.

Подводя черту, стоит отметить, что выступления Дэниэла и Сондерса в весовых категориях выше средней ни о чем не говорит. При рабочем контракте им не составит труда спуститься. К тому же следует помнить, что Головкин — это Головкин. Битва с ним — мечта многих боксеров.

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Кстати, реальным событием этого года может стать облъединительный бой между американцами Джермаллом Чарло и Деметриусом Андраде. Они могут поставить на кон пояса WBO и WBC. Оба бойца изъявили свое желание встретиться в ринге.

И, пожалуй, главной преградой организации встречи станет принадлежность к разным платформам: Андраде сотрудничает с DAZN, а Чарло — с PBC. Потенциал встречи настолько большой, что Эдди Хирн, представляющий DAZN, готов предложить Джермаллу контракт на один бой, лишь бы только свести боксеров в ринге.

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Хотелось бы увидеть битву украинца Сергея Деревянченко против мексиканца Хайме Мунгия. Боксеры даже чем-то схожи в габаритах и стилях. При этом Хайме более несуразный — Деревянченко техничнее. Однако оба легко могут доставить друг другу настоящие проблемы. превратить встречу в ад.

Прежде всего, оба спортсмена являются бьющими. И если начнется размен, он будет чреват. Мунгия буквально недавно прописался в среднем весе. Деревянченко же уступил в титульном бою Головкину. Для локальных задач и качественного продвижения в рейтинге — идеальные варианты.

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К слову, их противостояние, а именно прогнозы, расклады преимущества и недостатки — отдельная интересная тема. Поэтому в этом материале мы глубокие аналитические подробности не озвучиваем. Ограничимся лишь тем, что бой Деревянченко — Мунгия может легко превратиться в главное событие дивизиона.

Бонус: Риота Мурата — Крис Юбенк-младший.