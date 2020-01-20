Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо Эвеланш
Детройт Ред Уингз
31
Футбол. Зарубежный
20.01
Аталанта
СПАЛ
12
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Флорида Пантерз
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Амур
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
20 января, источник: БЕЛТА

Белорусские боксеры выиграли 5 наград на турнире в Турции

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры выиграли пять наград различного достоинства на представительном международном турнире памяти Ахмета Комерта в Стамбуле (Турция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В стартах мужчин золотую медаль выиграл победитель II Европейских игр-2019 Дмитрий Асанов (63 кг). В финале спортсмену из Молодечно, одержавшему по ходу турнира две зрелищные победы, боксировать не пришлось: турок Турулхан Эрдемир отказался от поединка, сославшись на травму.

Второе золото в копилку белорусской команды выиграла Галина Бруевич (57 кг). В решающем поединке она по раздельному решению судей (4:1) выиграла у Аухан Гулдаги из Турции.

Бронзовые медали у Виктора Дешкевича (75 кг), Аллы Стародуб (60 кг) и Дарьи Осмоловской (69 кг). Они уступили на полуфинальной стадии турнира, однако оказались в числе медалистов.

Соревнования в Турции стали для наших спортсменов одним из этапов подготовки к турнирам олимпийской квалификации. Европейский старт пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта, а всемирный турнир примет Париж 13—24 мая.

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Екатерина Климова без косметики выглядит как девочка
Догнать коней: чемпионат КХЛ возобновится двумя топ-матчами
Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
«Динамо» начало год с разгрома поляков, а Игбун — с хет-трика
Конора Макгрегора вызвали на титульный бой в полусреднем весе
ЦСКА разгромил «Зенит» в выездном матче Единой лиги ВТБ
«Монако» с Александром Головиным вышел в 1/8 Кубка Франции
Киберпонедельник: товары для спорта с большими скидками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь