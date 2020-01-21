Непобежденный казахстанец узнал нового соперника по главному бою за титулы от WBA и IBF в Канаде

Казахстанец встретится с 27-летним мексиканцем Рикардо Ларой (22−7, 10 КО). Поединок станет главным событием вечера бокса, который состоится 25 января на арене Montreal Casino в канадском Монреале. Джукембаев будет защищать пояса WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе. На бой казахстанца распроданы все билеты.

Изначально соперником Джукембаева был аргентинец Максимилиано Рикардо Верон (12−3−1, 4 КО), но у него возникли проблемы с оформлением визы. В свою очередь Лара уже дважды дрался в Канаде, причем в последний раз выступал в 19 октября 2019 года. Оба раза мексиканец принимал участие в вечерах бокса, организованных компанией казахстанца Eye Of The Tiger Managment.

Для казахстанца — это не первый подобный инцидент. В марте 2019 года мексиканец Карлос Хименес (14−9−1, 8 КО) не смог въехать на территорию Канады, а на замену вышел его соотечественник Хильберто Меса (10−5−1, 6 КО).