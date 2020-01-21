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21 января, источник: Vesti.kz

Ислам, Алимханулы и обладатель трех титулов из Казахстана поднялись в рейтинге WBO

Обладатель титулов WBO Global, WBA International и WBC Asia казахстанец Айдос Ербосынулы (13−0, 9 КО) поднялся в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), передает корреспондент Vesti.kz.

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По итогам января Ербосынулы занимает седьмое место во втором среднем весе. Ранее он был седьмым.

Улучшили позиции еще два казахстанца, причем оба выступают в среднем весе. С пятого на четвертое место поднялся Канат Ислам (27−0, 21 КО), владеющий титулом WBO International, а на пятую с шестой строчки переместился Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО), у которого есть пояс WBO Global.

Еще два казахстанца остались на прежних позиция. Обладатель титула WBO Oriental Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО) идет 14-м в полусреднем весе, а в первой полусредней категории чемпион WBO Inter-Continental Жанкош Тураров (24−0, 17 КО) — девятым.

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