Ислам, Алимханулы и обладатель трех титулов из Казахстана поднялись в рейтинге WBO

По итогам января Ербосынулы занимает седьмое место во втором среднем весе. Ранее он был седьмым.
Улучшили позиции еще два казахстанца, причем оба выступают в среднем весе. С пятого на четвертое место поднялся Канат Ислам (27−0, 21 КО), владеющий титулом WBO International, а на пятую с шестой строчки переместился Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО), у которого есть пояс WBO Global.
Еще два казахстанца остались на прежних позиция. Обладатель титула WBO Oriental Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО) идет 14-м в полусреднем весе, а в первой полусредней категории чемпион WBO Inter-Continental Жанкош Тураров (24−0, 17 КО) — девятым.