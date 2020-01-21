Ислам, Алимханулы и обладатель трех титулов из Казахстана поднялись в рейтинге WBO

По итогам января Ербосынулы занимает седьмое место во втором среднем весе. Ранее он был седьмым.

Улучшили позиции еще два казахстанца, причем оба выступают в среднем весе. С пятого на четвертое место поднялся Канат Ислам (27−0, 21 КО), владеющий титулом WBO International, а на пятую с шестой строчки переместился Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО), у которого есть пояс WBO Global.