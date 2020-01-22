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09:38 (мск), источник: Vesti.kz

Отменен первый этап отбора боксеров на Олимпиаду-2020 с участием Казахстана

Лицензионный турнир по боксу на Олимпийские игры-2020, который должен был пройти в феврале в городе Ухань (Китай), отменен. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов.

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Причина — вспышка пневмонии неизвестного происхождения в городе. Местный организационный комитет принял решение отменить соревнования в целях сохранениябезопасности и жизни спортсменов.

Новое место и сроки проведения лицензионного турнира будут сообщены позже Международным олимпийским комитетом.

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Напомним, первый этап отбора на Олимпиаду-2020 планировался в Ухане с 3 по 15 февраля. В нем должна была принять участие и сборная Казахстана по боксу.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 — в Ухане, пять — в Пекине, один — в Шанхае, 14 — в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

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