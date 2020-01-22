Отменен первый этап отбора боксеров на Олимпиаду-2020 с участием Казахстана

Причина — вспышка пневмонии неизвестного происхождения в городе. Местный организационный комитет принял решение отменить соревнования в целях сохранениябезопасности и жизни спортсменов.

Новое место и сроки проведения лицензионного турнира будут сообщены позже Международным олимпийским комитетом.

Напомним, первый этап отбора на Олимпиаду-2020 планировался в Ухане с 3 по 15 февраля. В нем должна была принять участие и сборная Казахстана по боксу.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 — в Ухане, пять — в Пекине, один — в Шанхае, 14 — в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.