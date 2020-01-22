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10:34 (мск), источник: Vesti.kz

WBO назначила турнир за освобожденный «Канело» титул

В чемпионском комитете Всемирной боксерской организации (WBO) придумали, как определить нового чемпиона мира в полутяжелом весе. Об этом сообщает Boxingscene.com.

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Этот титул стал вакантным в декабре прошло года после того, как от него отказался Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО). Пояс WBO мексиканец завоевал 2 ноября в Лас-Вегасе (США), нокаутировав его обладателя россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО). Тем самым «Канело» покорил четвертый дивизион.

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Задумка WBO — провести мини-турнир с двумя полуфиналами и финалом, победитель которого и станет новым чемпионом организации.

По решению комитета одну полуфинальную пару должны составить первый и четвертый номера рейтинга — мексиканец Хильберто Рамирес (40−0, 26 КО) и колумбиец Элейдер Альварес (25−1, 13 КО), другую — россияне Умар Саламов (25−1, 19 КО) и Максим Власов (45−3, 26 КО), второй и третий номера соответственно.

Все стороны уже оповещены о решении WBO и в течение 24 часов должны дать ответ о готовности участвовать в турнире. После этого командам боксеров будет дано 15 дней на переговоры и заключение сделок. В случае, если договориться полюбовно не удастся, организатор по традиции определится на промоутерских торгах с минимальной ставкой в размере 300 000 долларов.

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