Бой Бетербиева с Мэн Фаньлуном пройдёт не в Москве, а в Канаде

Поединок состоится 28 марта. Обсуждался вариант с проведением боя в Москве, но от него отказались.

Последним соперником Бетербиева был украинец Александр Гвоздик, который потерпел поражение нокаутом в поединке в октябре 2018 года. В активе 35-летнего россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. 31-летний Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (в том числе 10 нокаутом).