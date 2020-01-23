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09:03 (мск), источник: Vesti.kz

Названа новая дата следующего боя Головкина

Чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) свой следующий бой проведет весной, но официально точная дата пока не озвучена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. До недавнего времени рабочей датой называлось 28 марта, а местом проведения боя — Чикаго (штат Иллинойс, США).

Однако по информации журналиста Стива Кима из ESPN, бой Головкина будет перенесен на апрель.

«Несколько источников сообщили мне, что Вирджил Ортис дебютирует в 2020 году 28 марта на арене The Forum в Лос-Анджелесе. Кажется, Головкин вернется на ринг в апреле. Также в тот вечер в Канаде может провести свое шоу с Артуром Бетербиевым компания Top Rank», — написал Ким в твиттере.

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Добавим, что наиболее вероятным соперником Головкина называют поляка Камила Шеремету (21−0, 5 КО), поединок с которым санкционировала Международная федерация бокса (IBF). Ранее сообщалось, что стороны согласовали условия поединка.

Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он завоевал 5 октября в Нью-Йорке (США), когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.

В андеркарте того же вечера выступил Шеремета. Поляк во втором раунде нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса и стал претендентом на титул IBF.

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