«Канело» выбрал следующим соперником чемпиона мира в весе Головкина

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По информации инсайдера Криса Мэнникса (Sports Illustrated), ринг с ним разделит японец Риота Мурата (16−2, 13 КО), владеющий титулом «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе. Команды боксеров уже ведут предметные переговоры о проведении боя 2 мая в Японии.

Отмечается, что этот бой выгоден для стримингового сервиса DAZN, так как позволит продвинуть его услуги на многомиллионный японский рынок.

Вместе с тем, сторона Альвареса пока не отбрасывает двух других кандидатов — британцев Билли Джо Сондерса и Каллума Смита, владеющих титулами WBO WBA (Super) во втором среднем весе соответственно.

Напомним, в среднем весе «Канело» принадлежат титулы WBC (Franchise) и WBA (Super), а во втором среднем он владеет поясом WBA (Regular).

При этом свой последний бой в ноябре прошлого года Альварес провел в полутяжелой категории, отобрав титул WBO у россиянина Сергея Ковалева. Месяц спустя мексиканец отказался от пояса.