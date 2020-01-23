«Канело» выбрал следующим соперником чемпиона мира в весе Головкина
Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) определился со следующим соперником, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) определился со следующим соперником, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации инсайдера Криса Мэнникса (Sports Illustrated), ринг с ним разделит японец Риота Мурата (16−2, 13 КО), владеющий титулом «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе. Команды боксеров уже ведут предметные переговоры о проведении боя 2 мая в Японии.
Отмечается, что этот бой выгоден для стримингового сервиса DAZN, так как позволит продвинуть его услуги на многомиллионный японский рынок.
Вместе с тем, сторона Альвареса пока не отбрасывает двух других кандидатов — британцев Билли Джо Сондерса и Каллума Смита, владеющих титулами WBO WBA (Super) во втором среднем весе соответственно.
Напомним, в среднем весе «Канело» принадлежат титулы WBC (Franchise) и WBA (Super), а во втором среднем он владеет поясом WBA (Regular).
При этом свой последний бой в ноябре прошлого года Альварес провел в полутяжелой категории, отобрав титул WBO у россиянина Сергея Ковалева. Месяц спустя мексиканец отказался от пояса.
Также в среднем весе выступает главный антагонист «Канело» — казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), которому принадлежат титулы IBF и IBO.