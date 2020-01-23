Бой непобежденного казахстанца за титулы от WBA и IBF покажут в прямом эфире в Казахстане

Изначально соперником казахстанца значился Максимилиано Рикардо Верон (12−3−1, 4 КО), однако аргентинец не смог получить канадскую визу. В итоге Джукембаев встретится с 27-летним мексиканцем Рикардо Ларой (22−7, 10 КО).

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Их поединок станет главным событием вечера бокса, который состоится 25 января на арене Montreal Casino в канадском Монреале. На кону десятираундового боя будут стоять WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в полусреднем весе, принадлежащие казахстанцу. На мероприятии ожидается аншлаг.

По времени Нур-Султана бой пройдет утром 26 января. Начало трансляции на телеканале «Хабар» в 08:30 по столичному времени.