Бой непобежденного казахстанца за титулы от WBA и IBF покажут в прямом эфире в Казахстане

Изначально соперником казахстанца значился Максимилиано Рикардо Верон (12−3−1, 4 КО), однако аргентинец не смог получить канадскую визу. В итоге Джукембаев встретится с 27-летним мексиканцем Рикардо Ларой (22−7, 10 КО).
Их поединок станет главным событием вечера бокса, который состоится 25 января на арене Montreal Casino в канадском Монреале. На кону десятираундового боя будут стоять WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в полусреднем весе, принадлежащие казахстанцу. На мероприятии ожидается аншлаг.
По времени Нур-Султана бой пройдет утром 26 января. Начало трансляции на телеканале «Хабар» в 08:30 по столичному времени.
Свой предыдущий бой Джукембаев провел в сентябре 2019-го также в Монреале, победив решением судей экс-чемпиона мира мексиканца Мигеля Васкеса (41−8, 15 КО) и завоевав два вакантных титула.