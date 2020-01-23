DAZN пошел на уступки «Канело» ради трилогии с Головкиным. Озвучены подробности

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Ранее стало известно, что следующим соперником Альвареса станет японец Риота Мурата (16−2, 13 КО), владеющий титулом «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе. Команды боксеров уже ведут предметные переговоры о проведении боя 2 мая в Японии.

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По словам Мэнникса, в DAZN пошел на эти уступки ради возможности устроить в сентябре третий бой между «Канело» и Головкиным. Предыдущие их два поединка состоялись также в сентябре: в 2017 году была ничья, а годом позже минимально победил мексиканец.

«Согласие DAZN на бой “Канело” — Мурата в Японии, где он будет значительно меньше освещаться в СМИ, может стать способом добиться третьего боя Альвареса с Головкиным, которого они (DAZN) так жаждут. Дайте “Канело” то, что он хочет, и, может быть, он даст DAZN то, чего хотят они», — написал инсайдер.

«Третий бой “Канело” — GGG находится в ситуации “сентябрь или провал”. Головкин должен хорошо выглядеть в своем следующем бою (который может быть пересен на апрель). Если “Канело” не подерется с ним осенью, то, скорее всего, не сделает этого уже никогда», — добавил Мэнникс.