«Едва ли кому-то удастся его нокаутировать». Эксперт назвал Головкина лучшим бойцом десятилетия

«Я считаю Головкина лучшим средневесом последнего десятилетия. На пике своей формы он был безжалостным бойцом. Он умело комбинировал и все время давил соперника. Он хорошо пользовался рингом. Про его гранитный подбородок знают все. Я не уверен, что кому-либо удастся нокаутировать Головкина. На мой взгляд, лучшим в карьере GGG был поединок с Давидом Лемье. Я уверен, что ни у одного из действующих боксеров не было бы шансов против того Головкина. Он все еще остается монстром, и я жду его боя с “Канело”. Это будет невероятное событие», — отметил Кормли.