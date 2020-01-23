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16:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Едва ли кому-то удастся его нокаутировать». Эксперт назвал Головкина лучшим бойцом десятилетия

Британский эксперт в мире бокса Ли Кормли назвал казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) лучшим средневесом десятилетия. Он объяснил свой выбор, отметив самый яркий поединок в карьере GGG, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Я считаю Головкина лучшим средневесом последнего десятилетия. На пике своей формы он был безжалостным бойцом. Он умело комбинировал и все время давил соперника. Он хорошо пользовался рингом. Про его гранитный подбородок знают все. Я не уверен, что кому-либо удастся нокаутировать Головкина. На мой взгляд, лучшим в карьере GGG был поединок с Давидом Лемье. Я уверен, что ни у одного из действующих боксеров не было бы шансов против того Головкина. Он все еще остается монстром, и я жду его боя с “Канело”. Это будет невероятное событие», — отметил Кормли.

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Напомним, что сейчас казахстанец владеет титулами IBF и IBO в среднем весе.

Он завоевал их в октябре, победив решением судей украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).

Ранее Головкин повторил достижение Бернарда Хопкинса, которому удалось провести 20 успешных защит титула.

При этом казахстанцу для повторения этого достижения потребовалось на два года меньше (2010−2018).

GGG мог побить этот рекорд в сентябре 2018 года, но уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (53−1−2, 36 КО), спустя 12 месяцев после их первого поединка, завершившегося вничью.

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