«Едва ли кому-то удастся его нокаутировать». Эксперт назвал Головкина лучшим бойцом десятилетия

«Я считаю Головкина лучшим средневесом последнего десятилетия. На пике своей формы он был безжалостным бойцом. Он умело комбинировал и все время давил соперника. Он хорошо пользовался рингом. Про его гранитный подбородок знают все. Я не уверен, что кому-либо удастся нокаутировать Головкина. На мой взгляд, лучшим в карьере GGG был поединок с Давидом Лемье. Я уверен, что ни у одного из действующих боксеров не было бы шансов против того Головкина. Он все еще остается монстром, и я жду его боя с “Канело”. Это будет невероятное событие», — отметил Кормли.
Напомним, что сейчас казахстанец владеет титулами IBF и IBO в среднем весе.
Он завоевал их в октябре, победив решением судей украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).
Ранее Головкин повторил достижение Бернарда Хопкинса, которому удалось провести 20 успешных защит титула.
При этом казахстанцу для повторения этого достижения потребовалось на два года меньше (2010−2018).
GGG мог побить этот рекорд в сентябре 2018 года, но уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (53−1−2, 36 КО), спустя 12 месяцев после их первого поединка, завершившегося вничью.