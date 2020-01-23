Промоутер Головкина: Следующий бой Геннадия может пройти в Казахстане

Также вариантом называется США — ранее среди претендентов был Чикаго, в котором проживает большая польская диаспора. Поединок может состояться 11 апреля.
Отметим, что Шеремета — обязательный претендент на титул IBF. Этот и пояс IBO Головкин завоевал 5 октября, когда в Нью-Йорке победил решением победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО), а поляк в андеркарте этого шоу нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса (27−5, 14 КО) и успешно дебютировал в США.
37-летний Головкин за карьеру в профи выступал в США, Германии, Дании, Панаме, Украине, Монако и Великобритании, а единственный бой в Казахстане провел 16 декабря 2010 года, когда в столичном дворце спорта «Даулет» нокаутировал колумбийца Нельсона Хулио Тапию (15−3−1, 11 КО) и защитил титул WBA.