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21:29 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Головкина: Следующий бой Геннадия может пройти в Казахстане

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) может провести бой с поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО) в родном Казахстане. Об этом в интервью IFL TV сообщил промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с GGG.

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Также вариантом называется США — ранее среди претендентов был Чикаго, в котором проживает большая польская диаспора. Поединок может состояться 11 апреля.

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Отметим, что Шеремета — обязательный претендент на титул IBF. Этот и пояс IBO Головкин завоевал 5 октября, когда в Нью-Йорке победил решением победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО), а поляк в андеркарте этого шоу нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса (27−5, 14 КО) и успешно дебютировал в США.

37-летний Головкин за карьеру в профи выступал в США, Германии, Дании, Панаме, Украине, Монако и Великобритании, а единственный бой в Казахстане провел 16 декабря 2010 года, когда в столичном дворце спорта «Даулет» нокаутировал колумбийца Нельсона Хулио Тапию (15−3−1, 11 КО) и защитил титул WBA.

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