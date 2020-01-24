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12:40 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин объявил о старте тренировочного лагеря

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) на следующей неделе начнет тренировочный лагерь. Об этом казахстанский боксер сообщил в своем аккаунте в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Казахстанец из GGG Promotions вернулся в лагерь Головкина.

GGG из Лос-Анджелеса опубликовал совместный снимок с казахстанцем Али Ахмедовым (16−0, 12 КО), владеющим титулом WBC International Silver во втором среднем весе.

«Со следующей недели начинаем наш тренировочный лагерь», — написал Головкин.

Напомним, ранее появилась информация, что Головкин, вместе с которым обычно тренируется Ахмедов, решил провести полный лагерь на базе SNAC в области залива Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

Последний бой Головкин провел 5 октября, когда на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) решением судей победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал свои пояса. Ахмедов же тогда же в андеркарте у GGG за 44 секунды нокаутировал американца Эндрю Эрнандеса.

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