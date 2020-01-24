Головкин объявил о старте тренировочного лагеря

Напомним, ранее появилась информация, что Головкин, вместе с которым обычно тренируется Ахмедов, решил провести полный лагерь на базе SNAC в области залива Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

Последний бой Головкин провел 5 октября, когда на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) решением судей победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал свои пояса. Ахмедов же тогда же в андеркарте у GGG за 44 секунды нокаутировал американца Эндрю Эрнандеса.