Головкин объявил о старте тренировочного лагеря

Казахстанец из GGG Promotions вернулся в лагерь Головкина.
GGG из Лос-Анджелеса опубликовал совместный снимок с казахстанцем Али Ахмедовым (16−0, 12 КО), владеющим титулом WBC International Silver во втором среднем весе.
«Со следующей недели начинаем наш тренировочный лагерь», — написал Головкин.
Напомним, ранее появилась информация, что Головкин, вместе с которым обычно тренируется Ахмедов, решил провести полный лагерь на базе SNAC в области залива Сан-Франциско (штат Калифорния, США).
Последний бой Головкин провел 5 октября, когда на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) решением судей победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал свои пояса. Ахмедов же тогда же в андеркарте у GGG за 44 секунды нокаутировал американца Эндрю Эрнандеса.