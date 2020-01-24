Крепкий ход. Как Сауль Альварес одним боем решит две проблемы

Источник: roundbyroundboxing.com

По некоторой инсайдерской информации, Альварес в мае выйдет на ринг против японца Риоты Мураты. Причем не на просторах США, а в Японии. Именно факт напрямую говорит о том, что Сауль решил весной неплохо заработать.

Мурата является одним из немногих средневесов, на поединке с которым можно неплохо «поднять». Это уже давно не секретная информация. И главное условие для этого — выйти против него в Японии.

Олимпийский чемпион (кстати, первый японец в боксе за последние 48 лет, кому это удалось) крайне популярен у себя на родине. Мурата — настоящий любимчик публики, входящий в список главных надежд Японии в профессиональном боксе. Большая фанатская база создает неплохой фундамент для организации вечеров бокса с его участием.

К слову, непосредственно в США он не представляет особый интерес для любителей бокса. Однако он имеет несколько рекламных контрактов с американскими брендами, например Nike.

Это подливает масла в огонь любви к Мурате на родине. Серьезно. Он прочно входит в тот самый элитный список неких японских спортсменов-идолов. За шоу с его участием люди платят, активно посещают поединки.

Да и в целом бокс в Японии любят. Особенно, если к ним приезжают мировые звезды. В случае же боя Альварес — Мурата народ получит две звезды. А значит касса будет просто нереальной. Причем для обоих.

Приезд «Канело» спровоцирует ажиотаж. Событие будет очень ожидаемым, а количество меценатов возрастет. То есть во многом дополнительные нули на чеке появятся благодаря спонсорам.

Альварес к тому же понимает, что настоящую конкуренцию Мурата ему не составит. Да, Риота заслуживает лестных высказываний. Он сильный, способный боец, готовый сражаться. Тем не менее уровень разный. Сможет ли он сделать в ринге достаточно для победы? Вряд ли. Навязать борьбу? Да. Но куда вероятней поражение.

К тому же он не прочь пуститься в обмен. И если в бою с Робом Брантом он перенес все левые хлесткие удары, то с мексиканцем такое не пройдет. Можно даже смело предположить, что японцу будет достаточно двух точных попаданий, чтобы досрочно уступить в своем главном поединке.

Это понимает и сам «Канело». Ему сейчас крайне необходим вариант, который не несет серьезных рисков, но способен принести определенный доход. И Мурата для этого подходит просто идеально. Да, сватали ему и Каллума Смита, и Билли Джо Сондерса. Однако эти поединки не из серии легкой прогулки, так что все логично.