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17:26 (мск), источник: Vesti.kz

Крепкий ход. Как Сауль Альварес одним боем решит две проблемы

Текущий период карьеры мексиканского боксера Сауля Альвареса пронизан меркантильными нотками. Судя по всему, он решил ненадолго отложить дела своего наследия, сосредоточившись на заработке. Сначала «Канело» прошелся по более высоким весовым категориям, а теперь нашел верный способ получить солидный чек посредством боя в среднем дивизионе. Подробности — в материале Vesti.kz.

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Источник: roundbyroundboxing.com

По некоторой инсайдерской информации, Альварес в мае выйдет на ринг против японца Риоты Мураты. Причем не на просторах США, а в Японии. Именно факт напрямую говорит о том, что Сауль решил весной неплохо заработать.

Мурата является одним из немногих средневесов, на поединке с которым можно неплохо «поднять». Это уже давно не секретная информация. И главное условие для этого — выйти против него в Японии.

Олимпийский чемпион (кстати, первый японец в боксе за последние 48 лет, кому это удалось) крайне популярен у себя на родине. Мурата — настоящий любимчик публики, входящий в список главных надежд Японии в профессиональном боксе. Большая фанатская база создает неплохой фундамент для организации вечеров бокса с его участием.

К слову, непосредственно в США он не представляет особый интерес для любителей бокса. Однако он имеет несколько рекламных контрактов с американскими брендами, например Nike.

Это подливает масла в огонь любви к Мурате на родине. Серьезно. Он прочно входит в тот самый элитный список неких японских спортсменов-идолов. За шоу с его участием люди платят, активно посещают поединки.

Да и в целом бокс в Японии любят. Особенно, если к ним приезжают мировые звезды. В случае же боя Альварес — Мурата народ получит две звезды. А значит касса будет просто нереальной. Причем для обоих.

Приезд «Канело» спровоцирует ажиотаж. Событие будет очень ожидаемым, а количество меценатов возрастет. То есть во многом дополнительные нули на чеке появятся благодаря спонсорам.

Альварес к тому же понимает, что настоящую конкуренцию Мурата ему не составит. Да, Риота заслуживает лестных высказываний. Он сильный, способный боец, готовый сражаться. Тем не менее уровень разный. Сможет ли он сделать в ринге достаточно для победы? Вряд ли. Навязать борьбу? Да. Но куда вероятней поражение.

К тому же он не прочь пуститься в обмен. И если в бою с Робом Брантом он перенес все левые хлесткие удары, то с мексиканцем такое не пройдет. Можно даже смело предположить, что японцу будет достаточно двух точных попаданий, чтобы досрочно уступить в своем главном поединке.

Это понимает и сам «Канело». Ему сейчас крайне необходим вариант, который не несет серьезных рисков, но способен принести определенный доход. И Мурата для этого подходит просто идеально. Да, сватали ему и Каллума Смита, и Билли Джо Сондерса. Однако эти поединки не из серии легкой прогулки, так что все логично.

Наверняка в мае будет Мурата, а осенью третий выход на ринг против казахстанца Геннадия Головкин.

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