Перешедший под флаг России казахстанский боксер одержал десятую подряд победу в профи

В соглавном событии вечера бокса в российском Екатеринбурге его соперником был аргентинец Алан Кастильо. Бой второго полулегкого веса продлился все положенные десять раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение.

Теперь в активе Калицкого 10 побед (три нокаутом) в 10 боях, а 28-летний Кастильо потерпел девятое поражение при 27 выигрышах (10 нокаутом). Аргентинец лишь во второй раз выступал за пределами родины — зарубежный дебют случился в феврале 2019 года в Великобритании.

22-летний Калицкий дебютировал в профи в сентябре 2017 года и пока выступает только в России. Девять из десяти боев он провел в Екатеринбурге, а еще один — в Челябинске.