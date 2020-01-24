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24 января, источник: Vesti.kz

Перешедший под флаг России казахстанский боксер одержал десятую подряд победу в профи

Уроженец Костанайской области Станислав Калицкий одержал десятую победу в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

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В соглавном событии вечера бокса в российском Екатеринбурге его соперником был аргентинец Алан Кастильо. Бой второго полулегкого веса продлился все положенные десять раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение.

Теперь в активе Калицкого 10 побед (три нокаутом) в 10 боях, а 28-летний Кастильо потерпел девятое поражение при 27 выигрышах (10 нокаутом). Аргентинец лишь во второй раз выступал за пределами родины — зарубежный дебют случился в феврале 2019 года в Великобритании.

22-летний Калицкий дебютировал в профи в сентябре 2017 года и пока выступает только в России. Девять из десяти боев он провел в Екатеринбурге, а еще один — в Челябинске.

В первых пяти поединках в профи Калицкий объявлялся как гражданин Казахстана и представитель Костаная, но с февраля этого года он выходит как россиянин из Екатеринбурга. При этом на сайте боксерской статистики BoxRec у него указано только гражданство РК.

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