Экс-боксер «Астана Арланс» нокаутировал мексиканца в первом раунде в США

В рамках вечера бокса в Коста-Месе (штат Калифорния, США) соперником супертяжеловеса был мексиканец Хайме Солорио (12−4−2, 9 КО). В первом раунде Нистор нокаутировал 31-летнего соперника и нанес ему четвертое поражение в карьере.

Для 29-летнего Нистора этот бой стал вторым в профи. Дебютировал же румын 5 декабря, когда в той же Коста-Месе также в первом раунде нокаутировал 39-летнего мексиканца Кристиана Марискаля (13−5, 6 КО).

В любительском боксе Нистор дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы (2011, 2015), причем в 2011 году по ходу турнира он нокаутировал будущего олимпийского чемпиона Энтони Джошуа из Великобритании. Также румын участвовал в Олимпиаде-2016, но проиграл в 1/8 финала и остался без медали.

За «Астана Арланс» Нистор выступал в сезоне-2012/13 и стал с командой чемпионом Всемирной боксерской серии (WSB). После этого румын перешел в Italia Thunders, чтобы быть ближе к семье.