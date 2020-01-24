Экс-боксер «Астана Арланс» нокаутировал мексиканца в первом раунде в США
Чемпион третьего сезона WSB в составе «Астана Арланс» румын Михай Нистор успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион третьего сезона WSB в составе «Астана Арланс» румын Михай Нистор успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках вечера бокса в
Для 29-летнего Нистора этот бой стал вторым в профи. Дебютировал же румын 5 декабря, когда в той же
В любительском боксе Нистор дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы (2011, 2015), причем в 2011 году по ходу турнира он нокаутировал будущего олимпийского чемпиона Энтони Джошуа из Великобритании. Также румын участвовал в Олимпиаде-2016, но проиграл в 1/8 финала и остался без медали.
За «Астана Арланс» Нистор выступал в сезоне-2012/13 и стал с командой чемпионом Всемирной боксерской серии (WSB). После этого румын перешел в Italia Thunders, чтобы быть ближе к семье.
В июле 2019 года Нистор подписал контракт с промоутерской компанией Golden Boy, самый известный боксер которой — мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО).