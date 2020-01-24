Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Осасуна
Леванте
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брешиа
Милан
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Кельн
31
Хоккей. КХЛ
24.01
Нефтехимик
Сибирь
63
Хоккей. КХЛ
24.01
Торпедо
Металлург Мг
13
Все события
Фоторепортажи
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
10Сборная России вышла в финал МЧМ
24 января, источник: Vesti.kz

Экс-боксер «Астана Арланс» нокаутировал мексиканца в первом раунде в США

Чемпион третьего сезона WSB в составе «Астана Арланс» румын Михай Нистор успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В рамках вечера бокса в Коста-Месе (штат Калифорния, США) соперником супертяжеловеса был мексиканец Хайме Солорио (12−4−2, 9 КО). В первом раунде Нистор нокаутировал 31-летнего соперника и нанес ему четвертое поражение в карьере.

Для 29-летнего Нистора этот бой стал вторым в профи. Дебютировал же румын 5 декабря, когда в той же Коста-Месе также в первом раунде нокаутировал 39-летнего мексиканца Кристиана Марискаля (13−5, 6 КО).

В любительском боксе Нистор дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы (2011, 2015), причем в 2011 году по ходу турнира он нокаутировал будущего олимпийского чемпиона Энтони Джошуа из Великобритании. Также румын участвовал в Олимпиаде-2016, но проиграл в 1/8 финала и остался без медали.

За «Астана Арланс» Нистор выступал в сезоне-2012/13 и стал с командой чемпионом Всемирной боксерской серии (WSB). После этого румын перешел в Italia Thunders, чтобы быть ближе к семье.

В июле 2019 года Нистор подписал контракт с промоутерской компанией Golden Boy, самый известный боксер которой — мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО).

Матчи сборной Казахстана по хоккею в отборе на Олимпиаду-2022 покажут в прямом эфире
ЧЕ: Косторная — лидер, Трусова и Щербакова решили свои задачи
Исландский полузащитник забил два гола за ЦСКА в матче в Испании
Российский футбольный союз отказался признавать выборы главы РПЛ
Гол Мамаева и дубль Еременко принесли «Ростову» победу в ОАЭ
Арустамян: Алексей и Василий Березуцкие возвращаются в ЦСКА
«Шмальнула с ребра»: Тарасова оценила выступление Трусовой на ЧЕ
Нападающий «Металлурга» первым забросил 400 шайб в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь