Казахстанские боксеры узнали новые дату и место проведения отбора на Олимпиаду-2020
Квалификационный турнир зоны Азия/Океания по боксу к Олимпиаде-2020 с участием сборной Казахстана пройдет в иорданском Аммане с 3 по 11 марта, сообщает Olympic.kz.
Квалификационный турнир зоны Азия/Океания по боксу к Олимпиаде-2020 с участием сборной Казахстана пройдет в иорданском Аммане с 3 по 11 марта, сообщает Olympic.kz.
Решение принято рабочей группой Международного олимпийского комитета по боксу (BTF). Изначально турнир планировался на февраль в китайском Ухане, но был отменен
Отбор и соревнования по боксу на Олимпиаде-2020 будет проводить сам МОК. В июне 2019 года комитет лишил AIBA (Ассоциация любительского бокса) статуса признания после скандалов с коррупцией и судейством.
Отметим, что сборная Казахстана к отбору на ОИ-2020 готовится в