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24 января, источник: Vesti.kz

Казахстанские боксеры узнали новые дату и место проведения отбора на Олимпиаду-2020

Квалификационный турнир зоны Азия/Океания по боксу к Олимпиаде-2020 с участием сборной Казахстана пройдет в иорданском Аммане с 3 по 11 марта, сообщает Olympic.kz.

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Решение принято рабочей группой Международного олимпийского комитета по боксу (BTF). Изначально турнир планировался на февраль в китайском Ухане, но был отменен из-за вспышки коронавируса в Китае.

Отбор и соревнования по боксу на Олимпиаде-2020 будет проводить сам МОК. В июне 2019 года комитет лишил AIBA (Ассоциация любительского бокса) статуса признания после скандалов с коррупцией и судейством.

Отметим, что сборная Казахстана к отбору на ОИ-2020 готовится в Нур-Султане, где проводит учебно-тренировочный сбор.

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