Казахстанские боксеры узнали новые дату и место проведения отбора на Олимпиаду-2020

Решение принято рабочей группой Международного олимпийского комитета по боксу (BTF). Изначально турнир планировался на февраль в китайском Ухане, но был отменен из-за вспышки коронавируса в Китае.

Отбор и соревнования по боксу на Олимпиаде-2020 будет проводить сам МОК. В июне 2019 года комитет лишил AIBA (Ассоциация любительского бокса) статуса признания после скандалов с коррупцией и судейством.