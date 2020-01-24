Узбекский боксер сенсационно проиграл нокаутом и потерял статус непобежденного

В главном событии вечера бокса в российском Екатеринбурге Умурзаков неожиданно проиграл техническим нокаутом венесуэльцу Еснейкеру Корреа, который впервые выступал за пределами Южной Америки и второй раз — за границей вообще.

Бой легкого веса был рассчитан на десять раундов, но завершился в седьмом. В пятой трехминутке Корреа неожиданно отправил Умурзакова в нокдаун. Боксер из Узбекистана поднялся, но снова оказался на канвасе в седьмом раунде — во время счета судьи его угол выбросил полотенце.

До встречи с Корреа в активе 26-летнего Умурзакова было десять побед (семь нокаутом) в десяти боях, девять из которых он провел в Екатеринбурге, а еще один — в молдавском Кишиневе.