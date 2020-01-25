Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Болонья
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эспаньол
Атлетик
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
Ак Барс
23
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
Барыс
42
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Северсталь
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Падерборн
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Аугсбург
Хоккей. КХЛ
17:30
Витязь
Локомотив
Футбол. Зарубежный
18:00
Валенсия
Барселона
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Адмирал
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Ним
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Гранада
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
15:47 (мск), источник: ТАСС

Боксер Усик проведет бой против Чисоры в Лондоне 28 марта

ТАСС, 25 января. Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой пройдет в Лондоне 28 марта. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Boxing News 24.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По словам промоутера Усика Эдди Хирна, местом проведения боя может стать «О2 Арена».

В послужном списке 33-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг (первый тяжелый вес). Усик является претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым владеет британский боксер Энтони Джошуа. Украинец выиграл золото Олимпиады 2012 года в весовой категории до 91 кг.

На счету 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаутом) и 9 поражений.

Читайте также
 На одном из этапов КамАЗ налетел на трехметровую груду камней и несколько раз перевернулся
Один из величайших дней в истории мужского российского фигурного катания
Комличенко почти в «Динамо», Чалов не уедет в АПЛ
Овечкин вошел в команду лучших игроков НХЛ по итогам десятилетия
Чумовой сэйв Василевского и буллит Бибера. Огонь мастер-шоу НХЛ
Медведев уверенно вышел в четвертый круг Australian Open
Сборная России заняла 13-е место на этапе КМ по биатлону
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Хачанов завершил борьбу на Australian Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь