Боксер Усик проведет бой против Чисоры в Лондоне 28 марта

В послужном списке 33-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг (первый тяжелый вес). Усик является претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым владеет британский боксер Энтони Джошуа. Украинец выиграл золото Олимпиады 2012 года в весовой категории до 91 кг.