Чемпион мира по боксу из Узбекистана провел спарринг с двумя соперниками одновременно
Чемпион мира-2019 в супертяжелом весе из Узбекистана Баходир Джалолов провел спарринг с двумя соперниками одновременно, передает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион мира-2019 в супертяжелом весе из Узбекистана Баходир Джалолов провел спарринг с двумя соперниками одновременно, передает корреспондент Vesti.kz.
Видео опубликовал сам боксер на странице в Instagram. Спарринг с двумя соперниками длился три раунда по три минуты.
Напомним, что в сентябре Джалолов завоевал «золото» ЧМ-2018, победив в финале капитана сборной Казахстана Камшыбека Кункабаев. На пути к решающему бою узбекистанец отправил в тяжелый нокаут американца Ричарда Торреса и в итоге был признан лучшим боксером турнира.
Отметим, что Кункабаев и Джалолов встречаются не в первый раз. В 2017 году узбекский боксер победил на домашнем чемпионате Азии в Ташкенте, но в четвертьфинале тогдашнего ЧМ казахстанец взял реванш и завершил турнир с серебряной медалью. В финале ЧА-2019 также выиграл Джалолов.
При этом Джалолов совмещает любительский бокс с профи. В период с мая 2018 по апрель 2019 года он выиграл нокаутом все шесть боев, которые прошли в США. В последнем поединке узбекистанец завоевал первый титул в профи — чемпиона Северной Америки по версии NABF Junior.