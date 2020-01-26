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12:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинский боксер с криком «Майк Тайсон!» укусил соперника во время боя

Украинский боксер Иван Редкач укусил американца Дэнни Гарсию во время боя за звание обязательного претендента на чемпионский пояс в полусреднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает Associated Press.

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Источник: AP 2020

В восьмом раунде соперники сошлись в клинче, и тогда Редкач вонзил зубы в плечо американца. «Он крикнул “Майк Тайсон!” и укусил меня. Я думал, мне понадобятся швы или что-то типа того», — заявил после поединка Гарсия. По его словам, такое с ним произошло впервые.

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После инцидента бой был продолжен. Американец одержал победу единогласным решением судей (118:110, 117:111, 117:111). Для него этот выигрыш стал 36-м в карьере при двух поражениях. На счету Редкача 23 победы, пять поражений и одна ничья.

Тайсон в 1997-м во время боя-реванша против Эвандера Холифилда откусил сопернику кусочек уха. Тот поединок в итоге не был продолжен, а Тайсона дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов.

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