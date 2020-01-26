Украинский боксер с криком «Майк Тайсон!» укусил соперника во время боя

Источник: AP 2020

В восьмом раунде соперники сошлись в клинче, и тогда Редкач вонзил зубы в плечо американца. «Он крикнул “Майк Тайсон!” и укусил меня. Я думал, мне понадобятся швы или что-то типа того», — заявил после поединка Гарсия. По его словам, такое с ним произошло впервые.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bb24e9765e4c8e26fe56" data-vnd="bb24e9765e4c8e26fe56" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bb24e9765e4c8e26fe56" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

После инцидента бой был продолжен. Американец одержал победу единогласным решением судей (118:110, 117:111, 117:111). Для него этот выигрыш стал 36-м в карьере при двух поражениях. На счету Редкача 23 победы, пять поражений и одна ничья.

Тайсон в 1997-м во время боя-реванша против Эвандера Холифилда откусил сопернику кусочек уха. Тот поединок в итоге не был продолжен, а Тайсона дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов.