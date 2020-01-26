Экс-чемпион мира Майорга стал жертвой ограбления
Рикардо Майорга, бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях, стал жертвой нападения группы неизвестных.
Рикардо Майорга, бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях, стал жертвой нападения группы неизвестных.
Об этом сообщает BoxingScene.
Источник утверждает, что 46-летний спортсмен получил по голове удар тяжелым предметом, после чего его начали избивать. В результате нападения боксер лишился денег, смартфона, часов и документов.
Майорга был доставлен в больницу после того, как был обнаружен одним из знакомых на улице. Врачи установили, что у спортсмена есть несколько переломов, однако в целом его самочувствие уже удовлетворительное.
Напомним, предыдущий поединок ветеран ринга провел в апреле 2019 года, проиграв нокаутом Лестеру Мартинесу.