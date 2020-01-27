Александра Усика проверят ветераном

Источник: РИА "Новости"

Следующим соперником лучшего боксера 2018 года Александра Усика, который недавно перешел из первого тяжелого веса в супертяжелый, станет британский ветеран Дерек Чисора. Впрочем, мартовский поединок с ним будет для украинского бойца чем-то вроде разминки, теста перед куда более важным. Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что в случае победы над Чисорой Усик получит шанс встретиться с обладателем трех чемпионских поясов Энтони Джошуа.

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О том, что Александр Усик встретится в своем следующем бою с Дереком Чисорой, в интервью каналу IFL рассказал глава сотрудничающей с ним промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн. Поединок пройдет 28 марта, а наиболее вероятное место его проведения — O2 Arena в Лондоне.

Речь идет о довольно значимом для профессионального бокса событии. Александр Усик — настоящая суперзвезда. Грандиозную популярность ему принесли 2018 год и триумф в масштабном проекте World Boxing Super Series с участием сильнейших представителей первого тяжелого веса (до 90,7 кг). В финале Усик выиграл у россиянина Мурата Гассиева, собрав у себя все четыре чемпионских пояса, а затем защитил их, одолев известного британца Тони Беллью. Эффектный стиль украинского бойца принес ему первую позицию практически во всех авторитетных классификациях лучших боксеров года вне зависимости от весовой категории — изданий The Ring и Sports Illustrated, Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе, телеканала ESPN. После этого Александр Усик принял решение о переходе в супертяжелый вес, более престижную и «дорогую» категорию. В нем он дебютировал в октябре прошлого года, выиграв у малоизвестного американца Чазза Уизерспуна.

Бой с Дереком Чисорой будет гораздо более показательным в смысле оценки перспектив Усика в новой категории. 36-летний ветеран Чисора, начавший профессиональную карьеру еще в 2007 году и имеющий в послужном списке четыре десятка матчей, никогда не относился к персонажам из самого верхнего эшелона супертяжелого веса, но в эшелон второй входит очень долго.

А то, что в его «рекорде» уже девять поражений, не должно вводить в заблуждение. Чисора дрался со многими элитными боксерами — Виталием Кличко за чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC), Тайсоном Фьюри, Дэвидом Хеем. При этом чаще всего он уступал таким соперникам, оказывая им довольно упорное сопротивление.

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И на какой-то радикальный спад свежие результаты Дерека Чисоры не намекают. В трех предыдущих боях — с немцем Сенадом Гаши, поляком Артуром Шпилькой и соотечественником Дэвидом Прайсом — он одержал победу.

Интриги бою между Александром Усиком и Дереком Чисорой придает еще одно заявление Эдди Хирна. Промоутер подтвердил то, о чем говорил еще в декабре. По словам Хирна, он предупредил Усика, что в случае успеха в матче с Чисорой его ждет поединок, который войдет в число наиболее интересных в нынешнем году. Это поединок с еще одним британцем — владеющим чемпионскими поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) Энтони Джошуа. Хирн, комментируя отношение чемпиона к такому варианту, сказал, что тот «счастлив». Устроить этот бой действительно будет несложно. Дело в том, что Джошуа тоже клиент Matchroom Boxing, а формальным основанием для участия в нем Усика будет его первая позиция в рейтинге WBO. Правда, перед встречей с украинцем Энтони Джошуа еще надо будет одолеть в уже назначенном поединке обязательного претендента IBF болгарина Кубрата Пулева.

Алексей Доспехов