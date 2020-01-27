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14:11 (мск), источник: Vesti.kz

Зарубежный эксперт оценил нокаут казахстанца Джукембаева и высказался о его перспективах на чемпионский бой

Обозреватель канадского спортивного портала TheFightCity.com Захари Алапи прокомментировал корреспонденту Vesti.kz досрочную победу казахстанского боксера первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (18−0, 14 КО).

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В главном событии вечера бокса, который прошел утром 26 января на арене Montreal Casino в канадском Монреале, казахстанец встречался с мексиканцем Рикардо Ларой (22−8, 10 КО). Уже во второй трехминутке Джукембаев дважды отправил соперника в нокдаун и рефери остановил бой. Видео нокаута можно посмотреть здесь.

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«Джукембаев показал то, что от него ждали. Несмотря на смену соперника, которая не позволила провести первую защиту, казахстанец отработал по полной программе. Он включился во втором раунде и не оставил шансов мексиканцу. Лара пропустил мощный удар и не смог оправиться. Это было достойно главного боя вечера. Я думаю, что зрителям понравилось. Слова его промоутера дают понять, что 2020 год может принести Джукембаеву то, к чему он стремится. Я думаю, что есть большой шанс увидеть его в чемпионском поединке», — отметил Алапи.

Промоутер Джукембаева Камиль Эстефан сообщил о планах по проведению поединка за звание чемпиона мира и дебюту в США. Казахстанец выступает в профи с сентября 2015 года и все бои провел в Канаде.

При этом казахстанец должен был впервые защищать титулы WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental, которые он завоевал в сентябре 2019-го также в Монреале. Но в итоге бой прошел без поясов на кону.

Изначально соперником казахстанца должен был стать Максимилиано Рикардо Верон (12−3−1, 4 КО), но у аргентинца возникли проблемы с получением канадской визы.

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