Зарубежный эксперт оценил нокаут казахстанца Джукембаева и высказался о его перспективах на чемпионский бой

В главном событии вечера бокса, который прошел утром 26 января на арене Montreal Casino в канадском Монреале, казахстанец встречался с мексиканцем Рикардо Ларой (22−8, 10 КО). Уже во второй трехминутке Джукембаев дважды отправил соперника в нокдаун и рефери остановил бой. Видео нокаута можно посмотреть здесь.
«Джукембаев показал то, что от него ждали. Несмотря на смену соперника, которая не позволила провести первую защиту, казахстанец отработал по полной программе. Он включился во втором раунде и не оставил шансов мексиканцу. Лара пропустил мощный удар и не смог оправиться. Это было достойно главного боя вечера. Я думаю, что зрителям понравилось. Слова его промоутера дают понять, что 2020 год может принести Джукембаеву то, к чему он стремится. Я думаю, что есть большой шанс увидеть его в чемпионском поединке», — отметил Алапи.
Промоутер Джукембаева Камиль Эстефан сообщил о планах по проведению поединка за звание чемпиона мира и дебюту в США. Казахстанец выступает в профи с сентября 2015 года и все бои провел в Канаде.
При этом казахстанец должен был впервые защищать титулы WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental, которые он завоевал в сентябре 2019-го также в Монреале. Но в итоге бой прошел без поясов на кону.
Изначально соперником казахстанца должен был стать Максимилиано Рикардо Верон (12−3−1, 4 КО), но у аргентинца возникли проблемы с получением канадской визы.