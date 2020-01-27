Джукембаеву предложили в соперники двух чемпионов мира с двумя титулами

«Батыр в высшей степени нас впечатляет. Мы хотели бы устроить ему чемпионский бой в 2020 году. Если они все еще будут чемпионами, с кем из них вы бы хотели видеть его на ринге: Хосе Рамиресом (WBC и WBO) или Джошем Тэйлором (WBA и IBF)», — говорится в сообщении организации в Facebook.

Свой последний бой Джукембаев провел утром 26 января в канадском Монреале. В главном событии вечера бокса казахстанец во втором раунде нокаутировал мексиканца Рикарду Лару (22−8, 10 КО).

Для Джукембаева эта победа стала 18-й в 18 боях (14 КО) на профи-ринге. Лара же потерпел десятое поражение при 22 победах (10 КО).

При этом казахстанец должен был впервые защищать титулы WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental, которые он завоевал в сентябре 2019-го также в Монреале. Но в итоге бой прошел без поясов на кону.