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14:20 (мск), источник: Vesti.kz

Джукембаеву предложили в соперники двух чемпионов мира с двумя титулами

Промоутерская компания Eye of the Tiger Management заявила о планах вывести в этому году своего клиента — казахстанского боксера первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (18−0, 14 КО) — на бой за титул чемпиона мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Батыр в высшей степени нас впечатляет. Мы хотели бы устроить ему чемпионский бой в 2020 году. Если они все еще будут чемпионами, с кем из них вы бы хотели видеть его на ринге: Хосе Рамиресом (WBC и WBO) или Джошем Тэйлором (WBA и IBF)», — говорится в сообщении организации в Facebook.

Свой последний бой Джукембаев провел утром 26 января в канадском Монреале. В главном событии вечера бокса казахстанец во втором раунде нокаутировал мексиканца Рикарду Лару (22−8, 10 КО).

Для Джукембаева эта победа стала 18-й в 18 боях (14 КО) на профи-ринге. Лара же потерпел десятое поражение при 22 победах (10 КО).

При этом казахстанец должен был впервые защищать титулы WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental, которые он завоевал в сентябре 2019-го также в Монреале. Но в итоге бой прошел без поясов на кону.

Кроме того, изначально соперником Джукембаева должен был стать Максимилиано Рикардо Верон (12−3−1, 4 КО), но аргентинец не смог получить канадскую визу.

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