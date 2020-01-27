18-летний внук Мохаммеда Али захотел боя в Чечне

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Глава республики Рамзан Кадыров ранее пригласил дочь Али Рашиду с сыновьями Нико и Биаджио в Грозный, где один из проспектов назван именем боксера. Семья в ответ на это записала видеообращение, в котором поблагодарила политика. 18-летний Нико отметил, что к концу года перейдет в профессиональный бокс и надеется провести поединок в Чечне.

Американский боксер Мохаммед Али ушел из жизни 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет. Спортсмен женился на Белинде Бойд (после принятия ислама сменила имя на Халилу Али) в 1967 году. Это был его второй брак, который продлился 10 лет. У пары родилось четверо детей.