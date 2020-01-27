Эксперт из США посоветовал Елеусинову подумать о смене весовой категории

«Мне нравятся бои Елеусинова. Он очень техничный и талантливый боксер. Однако ему не комфортно в полусреднем весе. В любителях он выступал в категории до 69 килограмм. Я считаю, что ему удобнее было бы продолжить карьеру в первом полусреднем весе. Это открыло бы для него больше перспектив и ускорило бы его прогресс. Вполне возможно его команда рассматривает такой вариант», — отметил МакКаферри.