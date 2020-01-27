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27 января, источник: Vesti.kz

Эксперт из США посоветовал Елеусинову подумать о смене весовой категории

Казахстанскому боксеру полусреднего веса Данияру Елеусинову (9−0, 5 КО) нужно поменять весовую категорию — таким мнением с корреспондентом Vesti.kz поделился американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри. Он объяснил свой выбор и назвал преимущества олимпийского чемпиона.

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Источник: instagram.com/yeleussinovdaniya

«Мне нравятся бои Елеусинова. Он очень техничный и талантливый боксер. Однако ему не комфортно в полусреднем весе. В любителях он выступал в категории до 69 килограмм. Я считаю, что ему удобнее было бы продолжить карьеру в первом полусреднем весе. Это открыло бы для него больше перспектив и ускорило бы его прогресс. Вполне возможно его команда рассматривает такой вариант», — отметил МакКаферри.

Напомним, в последнем поединке в декабре Елеусинов техническим нокаутом выиграл у американца Алана Санчеса (20−5−1, 10 КО). Ранее в команде казахстанца объяснили, при каких условиях сменят дивизион.

Отметим, что Елеусинов становился победителем Олимпиады-2016 в весовой категории до 69 килограмм. В профи его интересы представляет Matchroom.

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