Экс-боксер «Астана Арланс» вынес свой вердикт по бою Головкина за два титула

«Деревянченко — отличный боец. Для меня было честью боксировать с ним в одной команде. Он был отличным любителем и сейчас является превосходным профессионалом. Думаю, в бою с Головкиным он победил, Сергей был немного лучше, выбрасывал больше ударов. Но это бокс. Головкин — суперзвезда, он может позволить себе быть немного хуже, но все равно побеждать. Бокс — это бизнес. Но Деревянченко все равно отличный боксер. Надеюсь, он станет чемпионом мира. У Сергея есть все, чтобы конкурировать с лучшими. Сложно сказать, по силам ли ему побить Альвареса. Не знаю, но конкуренцию он составит любому. Все может произойти. Если Деревянченко покажет отличное выступление, то все возможно. Посмотрим. “Канело” — также суперзвезда. Ну, а Деревянченко может выдать отличный перформанс», — заявил Хргович, выступавший за казахстанский клуб «Астана Арланс».