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12:44 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-боксер «Астана Арланс» вынес свой вердикт по бою Головкина за два титула

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в любителях и непобежденный проспект-супертяж в профессионалах хорват Филип Хргович (10−0, 8 КО) поделился мнением о победителе в бою между украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит Xsport.ua.

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Их поединок за вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе состоялся в октябре в Нью-Йорке (США). Уже в первом тайме Деревянченко оказался в нокдауне, но сумел выстоять до финального гонга. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

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«Деревянченко — отличный боец. Для меня было честью боксировать с ним в одной команде. Он был отличным любителем и сейчас является превосходным профессионалом. Думаю, в бою с Головкиным он победил, Сергей был немного лучше, выбрасывал больше ударов. Но это бокс. Головкин — суперзвезда, он может позволить себе быть немного хуже, но все равно побеждать. Бокс — это бизнес. Но Деревянченко все равно отличный боксер. Надеюсь, он станет чемпионом мира. У Сергея есть все, чтобы конкурировать с лучшими. Сложно сказать, по силам ли ему побить Альвареса. Не знаю, но конкуренцию он составит любому. Все может произойти. Если Деревянченко покажет отличное выступление, то все возможно. Посмотрим. “Канело” — также суперзвезда. Ну, а Деревянченко может выдать отличный перформанс», — заявил Хргович, выступавший за казахстанский клуб «Астана Арланс».

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