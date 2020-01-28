Команда боксера Ковалева не рассматривает проведение боя в России
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Проведение боя бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева в России на данный момент не рассматривается. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Проведение боя бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева в России на данный момент не рассматривается. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
Ранее ТАСС сообщал о том, что промоутеры начали переговоры о следующем поединке боксера.
«Проведение боя в России на данный момент не рассматривается», — сказал собеседник агентства.
Промоутер россиянина Кэти Дува ранее заявляла ТАСС, что россиянину необходимо некоторое время отдохнуть от бокса. В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.