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13:44 (мск), источник: ТАСС

Команда боксера Ковалева не рассматривает проведение боя в России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Проведение боя бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева в России на данный момент не рассматривается. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Источник: AP 2020

Ранее ТАСС сообщал о том, что промоутеры начали переговоры о следующем поединке боксера.

«Проведение боя в России на данный момент не рассматривается», — сказал собеседник агентства.

Ковалев в ноябре прошлого года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Промоутер россиянина Кэти Дува ранее заявляла ТАСС, что россиянину необходимо некоторое время отдохнуть от бокса. В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

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