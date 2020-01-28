Допинг-тесты Поветкина после боя с Хантером дали отрицательный результат

В начале декабря Поветкин провел бой против Хантера в Саудовской Аравии. Поединок, который должен был выявить претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, завершился ничьей. Обладателем титула суперчемпиона мира является британец Энтони Джошуа.