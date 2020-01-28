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22:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» решил отказаться от боя с чемпионом мира в весе Головкина

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−2−1, 36 КО) решил не встречаться в следующем бою с японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО). Об этом сообщает мексиканская редакция ESPN.

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В среднем весе Альварес владеет титулом WBA (Super), а Мурата — поясом «регулярного» чемпиона по этой же версии. Ранее сообщалось, что их бой может пройти 2 мая в Японии. Сам мексиканец не исключает поединка с Муратой, но в 2021 году.

Следующий же бой Альвареса может пройти во втором среднем весе, где он владеет титулом «регулярного» чемпиона WBA. В соперники рассматриваются два чемпиона мира из Великобритании — Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО), владеющий поясом WBO, и чемпион WBA (Super) Каллум Смит (27−0, 19 КО).

В своем последнем бою Альварес 2 ноября нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и завоевал титул WBO в полутяжелом весе, от которого в итоге отказался 17 декабря.

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