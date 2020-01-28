«Канело» решил отказаться от боя с чемпионом мира в весе Головкина

В среднем весе Альварес владеет титулом WBA (Super), а Мурата — поясом «регулярного» чемпиона по этой же версии. Ранее сообщалось, что их бой может пройти 2 мая в Японии. Сам мексиканец не исключает поединка с Муратой, но в 2021 году.

Следующий же бой Альвареса может пройти во втором среднем весе, где он владеет титулом «регулярного» чемпиона WBA. В соперники рассматриваются два чемпиона мира из Великобритании — Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО), владеющий поясом WBO, и чемпион WBA (Super) Каллум Смит (27−0, 19 КО).