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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин получил вызов от чемпиона мира

Британский боксер Лиам Уильямс (22−2−1, 17 КО), владеющий титулом WBO International в среднем весе, бросил вызов сразу нескольким чемпионам мира в своем дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В частности, Уильямс изъявил желание подраться с американцем Деметриусом Андраде (WBO), казахстанцем Геннадием Головкиным (IBF и IBO), Джермаллом Чарло (WBC) из США и соотечественником Крисом Юбенком-младшим (WBA Interim).

«Так, что происходит. Давайте проведем переговоры о бое. Никто не хочет стряхнуть пыль? Андраде, Головкин, Юбенк и Чарло — вы кучка неудачников, хватит собирать вишенки», — написал Уильямс в твиттере.

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Добавим, что следующий бой Головкина ожидается в марте-апреле. Наиболее вероятным соперником считается обязательный претендент на титул IBF поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО). Не исключено, что поединок состоится в Казахстане.

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