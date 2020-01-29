Головкин получил вызов от чемпиона мира
Британский боксер Лиам Уильямс (22−2−1, 17 КО), владеющий титулом WBO International в среднем весе, бросил вызов сразу нескольким чемпионам мира в своем дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Британский боксер Лиам Уильямс (22−2−1, 17 КО), владеющий титулом WBO International в среднем весе, бросил вызов сразу нескольким чемпионам мира в своем дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В частности, Уильямс изъявил желание подраться с американцем Деметриусом Андраде (WBO), казахстанцем Геннадием Головкиным (IBF и IBO), Джермаллом Чарло (WBC) из США и соотечественником Крисом
«Так, что происходит. Давайте проведем переговоры о бое. Никто не хочет стряхнуть пыль? Андраде, Головкин, Юбенк и Чарло — вы кучка неудачников, хватит собирать вишенки», — написал Уильямс в твиттере.
Добавим, что следующий бой Головкина ожидается в