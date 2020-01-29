Головкин получил вызов от чемпиона мира

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В частности, Уильямс изъявил желание подраться с американцем Деметриусом Андраде (WBO), казахстанцем Геннадием Головкиным (IBF и IBO), Джермаллом Чарло (WBC) из США и соотечественником Крисом Юбенком-младшим (WBA Interim).

«Так, что происходит. Давайте проведем переговоры о бое. Никто не хочет стряхнуть пыль? Андраде, Головкин, Юбенк и Чарло — вы кучка неудачников, хватит собирать вишенки», — написал Уильямс в твиттере.