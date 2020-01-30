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12:26 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира в полутяжелом весе вызвался на бой с Головкиным

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол
(17−0, 11 КО) заявил о готовности провести бой с обладателем титулов IBF и IBO в средней категории казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Это было бы классно. Головкин — огромная величина в боксе. В данный момент сказал бы, что у меня даже преимущество есть некое. Но этому бою не быть. Тем не менее я в боксе для того, чтобы пытаться преодолеть большие испытания. Думаю, что я могу оставить что-то от себя в этом виде спорта. Для этого нужны большие бои», — сказал Бивол.

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Также россиянин оценил свои шансы в бою против Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО), который в ноябре прошлого года нокаутировал Сергея Ковалева и отобрал у того титул WBO в полутяжелом весе. Правда, месяц спустя месяц освободил этот пояс.

«В данный момент оценил бы их хорошо. Альварес — боксер классный, один из лучших. Но он, как и я, человек. У него так же две руки, две ноги. Да, он физически сильный, но по антропометрии из более нижней категории. Но мне было бы интересно побоксировать против него. Если бы я взял этот бой, то я бы, безусловно, искренне верил в свои силы», — добавил Бивол.

Ранее появилась информация, что следующий бой Бивола запланирован на весну 2020 года и пройдет в США. Что касается Головкина, то возвращение ожидается в марте-апреле.

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