«Тренировки с Энтони будут весной». Наставник Джошуа — о подготовке Султана Заурбека, его чемпионском бое и казахстанских боксерах

«В Казахстане очень много перспективных боксеров-любителей. Я знаю, что эта страна богата на таланты. Мне очень понравилась эта страна. У нее есть собственная аура и атмосфера. Когда я посетил вечер бокса в Казахстане, то заметил, как в вашей стране любят этот вид спорта. Если говорить о Заурбеке, то он в прекрасной форме. У него великолепные качества. Сейчас подготовка идет полным ходом. Мы планируем провести совместные тренировки с Джошуа этой весной. Султан будет двигаться в своем весе. Через пару лет мы сможем замахнуться на чемпионский бой. Он заметно прогрессирует и выходит на качественно новый уровень. Я не сомневаюсь, что в будущем он добьется больших достижений. Не будем забегать вперед. Главное — у него есть стремление», — отметил Фернандес.
Отметим, что Фернандес помогал Джошуа в подготовке к реваншу за титулы WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе с американцем мексиканского происхождения Энди Руисом (33−2, 22 КО).
Заурбек дебютировал в профи в октябре 2018 года в статусе серебряного призера молодежного чемпионата мира-2014.
Помимо Казахстана, он выступал в Великобритании, Монако и ОАЭ.
В последнем поединке в рамках вечера бокса в Алматы, прошедшего 16 декабря, Заурбек досрочно победил китайца Лишана Ли (27−6, 5 КО) и завоевал титул «молодежного» чемпиона по версии WBC.