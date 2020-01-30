«Тренировки с Энтони будут весной». Наставник Джошуа — о подготовке Султана Заурбека, его чемпионском бое и казахстанских боксерах

«В Казахстане очень много перспективных боксеров-любителей. Я знаю, что эта страна богата на таланты. Мне очень понравилась эта страна. У нее есть собственная аура и атмосфера. Когда я посетил вечер бокса в Казахстане, то заметил, как в вашей стране любят этот вид спорта. Если говорить о Заурбеке, то он в прекрасной форме. У него великолепные качества. Сейчас подготовка идет полным ходом. Мы планируем провести совместные тренировки с Джошуа этой весной. Султан будет двигаться в своем весе. Через пару лет мы сможем замахнуться на чемпионский бой. Он заметно прогрессирует и выходит на качественно новый уровень. Я не сомневаюсь, что в будущем он добьется больших достижений. Не будем забегать вперед. Главное — у него есть стремление», — отметил Фернандес.