Чемпион мира в весе Головкина прошел взвешивание перед боем

Источник: AFP 2020

Результат Андраде — 159,6 фунта, а Келлера — 159,4. Американец оказался на 91 грамм легче — 72,393 против 72,302 килограмма. Оба соперника уложились в лимит среднего веса, который составляет 160 фунтов (72,574 килограмма).

Бой Андраде — Келлер станет главным событием вечера бокса в Майами. В США его будет транслировать стриминговый сервис DAZN. Американец будет в третий раз защищать свой титул, а ирландец впервые поборется за пояс чемпиона мира.