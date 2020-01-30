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14:55 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира в весе Головкина прошел взвешивание перед боем

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО) и обязательный претендент из Ирландии Люк Келлер (17−2−1, 5 КО) прошли взвешивание перед боем, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2020

Результат Андраде — 159,6 фунта, а Келлера — 159,4. Американец оказался на 91 грамм легче — 72,393 против 72,302 килограмма. Оба соперника уложились в лимит среднего веса, который составляет 160 фунтов (72,574 килограмма).

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Бой Андраде — Келлер станет главным событием вечера бокса в Майами. В США его будет транслировать стриминговый сервис DAZN. Американец будет в третий раз защищать свой титул, а ирландец впервые поборется за пояс чемпиона мира.

Отметим, что на стриминговом сервисе DAZN вместе с Андраде выступают еще два чемпиона мира в среднем весе: казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO, и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО), у которого есть пояса WBA (Super) и WBC (Franchise).

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