Андраде одержал досрочную победу и защитил титул WBO в весе Головкина

Источник: AFP 2020

Его поединок против претендента из Ирландии Люка Келлера стал главным на вечере бокса в Майами (штат Флорида, США).

Уже на первых секундах поединка Андраде отправил соперника в нокдаун, затем повторил это во втором раунде. Келлер, тем не менее, продержался до девятого раунда, но затем американец отправил его в нокаут.

Для Андраде, не знающего поражений, это были 29-й бой в профи и 18-я досрочная победа.

Поединок был показан стриминговым сервисом DAZN, на котором вместе с американцем выступают еще два чемпиона мира в среднем весе: казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO, и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО), у которого есть пояса WBA (Super) и WBC (Franchise).