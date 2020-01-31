Это победа: Муроджон Ахмадалиев стал новым чемпионом по версии WBA и IBF
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Узбекский боксер второго легчайшего веса Муроджон Ахмадалиев провел свой восьмой поединок на профессиональном ринге, сообщает портал MMA Boxing.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Узбекский боксер второго легчайшего веса Муроджон Ахмадалиев провел свой восьмой поединок на профессиональном ринге, сообщает портал MMA Boxing.
Его соперником стал действующий обладатель титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super американский боксер Дэниэл Роман.
Бой за два чемпионских пояса состоялся в рамках вечера бокса Деметриус Андраде — Люк Килер в Майами (штат Флорида, США).
Поединок вышел сложным для обоих боксеров, и мнения судей разделились: двое отдали победу Ахмадалиеву со счетом 115−113, а третий с таким же счетом — американцу.
В итоге узбекский боксер одержал победу раздельным решением судей после 12 раундов.
Ахмадалиеву удалось всего за восемь профибоев стать объединенным чемпионом мира и первым из Узбекистана.
После объявления результата спортсмен не смог сдержать слез.
Ахмадалиев поблагодарил свою команду, тренера, родных и поклонников, отметив, что без их поддержки не смог бы добиться этого.