Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Нант
Хоккей. НХЛ
1.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
1.02
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
1.02
Оттава Сенаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
1.02
Каролина Харрикейнз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
1.02
Виннипег Джетс
Бостон Брюинз
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
36
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ЦСКА
43
Хоккей. НХЛ
1.02
Эдмонтон Ойлерз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
1.02
Анахайм Дакс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
10:10 (мск), источник: Sputnik

Это победа: Муроджон Ахмадалиев стал новым чемпионом по версии WBA и IBF

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Узбекский боксер второго легчайшего веса Муроджон Ахмадалиев провел свой восьмой поединок на профессиональном ринге, сообщает портал MMA Boxing.

Наверх
Источник: Sputnik

Его соперником стал действующий обладатель титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super американский боксер Дэниэл Роман.

Бой за два чемпионских пояса состоялся в рамках вечера бокса Деметриус Андраде — Люк Килер в Майами (штат Флорида, США).

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок вышел сложным для обоих боксеров, и мнения судей разделились: двое отдали победу Ахмадалиеву со счетом 115−113, а третий с таким же счетом — американцу.

В итоге узбекский боксер одержал победу раздельным решением судей после 12 раундов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ахмадалиеву удалось всего за восемь профибоев стать объединенным чемпионом мира и первым из Узбекистана.

После объявления результата спортсмен не смог сдержать слез.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ахмадалиев поблагодарил свою команду, тренера, родных и поклонников, отметив, что без их поддержки не смог бы добиться этого.

Читайте также
 Вспышка коронавируса объявлена чрезвычайной ситуацией мирового значения
Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности
Черчесов прокомментировал трансферы Смолова и Комличенко
«Барселона» приобрела футболиста «Браги» за 31 млн евро
Стало известно имя второго финалиста Australian Open
Соболев попросил не сравнивать его с Дзюбой
Василевский поборется за вторую «Везину». Но конкуренты сильны
Российский биатлонист выиграл спринт на юношеском ЧМ
Бывшего тренера Макгрегора посадили за убийство
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь