Это победа: Муроджон Ахмадалиев стал новым чемпионом по версии WBA и IBF

Источник: Sputnik

Его соперником стал действующий обладатель титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super американский боксер Дэниэл Роман.

Бой за два чемпионских пояса состоялся в рамках вечера бокса Деметриус Андраде — Люк Килер в Майами (штат Флорида, США).

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Поединок вышел сложным для обоих боксеров, и мнения судей разделились: двое отдали победу Ахмадалиеву со счетом 115−113, а третий с таким же счетом — американцу.

В итоге узбекский боксер одержал победу раздельным решением судей после 12 раундов.

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Ахмадалиеву удалось всего за восемь профибоев стать объединенным чемпионом мира и первым из Узбекистана.

После объявления результата спортсмен не смог сдержать слез.