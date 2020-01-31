Чемпион мира по боксу Бетербиев в августе проведет бой в Санкт-Петербурге

Источник: Reuters

В ближайшем поединке россиянин 28 марта в канадском Квебеке проведет защиту титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе против китайца Мэн Фаньлуна.

«Бетербиев проведет бой в августе в Санкт-Петербурге. Мы уже провели переговоры. Сейчас он проведет защиту, и вернемся к этому моменту», — сказал Кремлев.

Бетербиев владеет титулами IBF и Всемирного боксерского совета (WBC).