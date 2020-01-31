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13:35 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по боксу Бетербиев в августе проведет бой в Санкт-Петербурге

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Российский боксер Артур Бетербиев проведет поединок в августе в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Источник: Reuters

В ближайшем поединке россиянин 28 марта в канадском Квебеке проведет защиту титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе против китайца Мэн Фаньлуна.

«Бетербиев проведет бой в августе в Санкт-Петербурге. Мы уже провели переговоры. Сейчас он проведет защиту, и вернемся к этому моменту», — сказал Кремлев.

Бетербиев владеет титулами IBF и Всемирного боксерского совета (WBC).

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