Чемпион мира по боксу Бетербиев в августе проведет бой в Санкт-Петербурге
КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Российский боксер Артур Бетербиев проведет поединок в августе в
КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Российский боксер Артур Бетербиев проведет поединок в августе в
В ближайшем поединке россиянин 28 марта в канадском Квебеке проведет защиту титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе против китайца Мэн Фаньлуна.
«Бетербиев проведет бой в августе в
Бетербиев владеет титулами IBF и Всемирного боксерского совета (WBC).